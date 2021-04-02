"اللي تحسبه موسى يطلع فرعون".. محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله الجديد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه صورة له من كواليس تصوير مسلسل " موسي " عبر حسابه الرسمى على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق على الصورة قائلا: "اللي تحسبه موسى يطلع فرعون باقي ١١ يوم يا بلد، لمة رمضان ".



يذكر أن مسلسل "موسى" من بطولة كلا من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.