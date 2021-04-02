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برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

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