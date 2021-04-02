برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



