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حمادة هلال يشارك جمهوره صورة جديدة له من كواليس "المداح"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومحبيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل "المداح"، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكانت الصورة، أن حمادة هلال يحمل نعش ضمن أحداث المسلسل مما أثار تفاعل متابعيه وجمهوره.


يذكر أن مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر

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مسلسل المداح دراما حمادة هلال

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