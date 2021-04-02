حمادة هلال يشارك جمهوره صورة جديدة له من كواليس "المداح"









وكانت الصورة، أن حمادة هلال يحمل نعش ضمن أحداث المسلسل مما أثار تفاعل متابعيه وجمهوره.





يذكر أن مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومحبيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل "المداح"، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".