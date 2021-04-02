أمين عام "السياحة العالمية" يصل مصر لحضور موكب المومياوات الملكية

وصل منذ ساعات قليلة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إلى مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، لحضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم السبت ٣ أبريل.





تأتي الزيارة بناء على دعوة من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.





وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فور وصوله على لقاء الوزير على هامش العشاء الذي نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.





وأعرب السيد "بولوليكاشفيلي"، عن سعادته لحضور هذا الحدث الذي سيكون حدثاً استثنائياً هاماً، مشيرا الى أنه سوف يستثمر فترة تواجده في مصر لتكون فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الوزير وممثلي القطاع السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه سيزور بعض المواقع الأثرية في مصر.





وعقب اللقاء، تفقد الوزير والأمين العام للمنظمة، منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها، ثم توجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير للاطلاع على الاستعدادات ومتابعة "البروفات" النهائية التي تنفذها الجهة المنظمة تجهيزاً لاحتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.



