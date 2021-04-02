Advertisements

أمين عام "السياحة العالمية" يصل مصر لحضور موكب المومياوات الملكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:10 ص
أمين عام منظمة السياحة العالمية
أمين عام منظمة السياحة العالمية
حسام زيدان
Advertisements
وصل منذ ساعات قليلة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إلى مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، لحضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم السبت ٣ أبريل.

تأتي الزيارة بناء على دعوة من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فور وصوله على لقاء الوزير على هامش العشاء الذي نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وأعرب السيد "بولوليكاشفيلي"، عن سعادته لحضور هذا الحدث الذي سيكون حدثاً استثنائياً هاماً، مشيرا الى أنه سوف يستثمر فترة تواجده في مصر لتكون فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الوزير وممثلي القطاع السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه سيزور بعض المواقع الأثرية في مصر.

وعقب اللقاء، تفقد الوزير والأمين العام للمنظمة، منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها، ثم توجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير للاطلاع على الاستعدادات ومتابعة "البروفات" النهائية التي تنفذها الجهة المنظمة تجهيزاً لاحتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي إلى أنه تم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إعداد مطوية تم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة مثل الفول والطعمية والكشري والفريك وأم علي، وذلك لكي تتبنى المنظمة توزيعها، للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة، لافتة إلى أن هناك الكثير من السائحين الذين يسافرون للعديد من الدول للاستمتاع بتجربة الأكلات التراثية التي تتميز بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موكب المومياوات بوابة الفجر المومياوات الملكيه الفجر

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ ساعتين و 36 دقيقة

غموض حول موقف انضمام نجم الأهلي للمنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن تمثال رمسيس الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"السياحة" تشارك لأول مرة في البازار السنوي الدولي للأمم المتحدة بچنيف

الأمم المتحدة: انخفاض معدلات السياحة الدولية بنسبة 70% خلال 2020

بعد 50 عاما.. تعرف على ثاني قرار يحدد اختصاصات وزارة السياحة والآثار

العناني وأمين منظمة السياحة يتناولان القهوة تحت سفح الهرم

أمين منظمة السياحة العالمية يختتم زيارته لمصر في المتحف المصري الكبير

"العناني" يعلن موعد افتتاح متحف المركبات الملكية وتأجيل موكب المومياوات الملكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

12:44 ص

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة