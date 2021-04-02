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أشرف الفقي: لقاحات فيروس كورونا لا علاقة لها بالجينات (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:51 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أرف عمر الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، إن لقاحي فايزر وموديرنا هما من تردد بشأنهم أنهم يؤثروا على الجينات، معلقا: "اللقاحين دول مش في مصر".

وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن لقاحات كورونا ليس لها علاقة بجينات الغنسان، والتخوف من أن يكون مادة اللقاح جزء من جينات المتلقي للقاح نوع من الخيال العلمي والفلكور ولا علاقة له بالحقيقة.

وأضاف استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن لقاح سينوفارم الصيني كانت مصر جزء من تجاربه السريرية وهو أمر مطمئن.

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