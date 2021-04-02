من الجيم.. أحدث ظهور لنانسي عجرم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نانسي عجرم في الصورة من الجيم مع مدربها مما، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن نانسي عجرم طرحت أحدث أغنياتها "إمي"، وسجلت الأغنية بمناسبة عيد الأم، إهداء منها لجميع الأمهات، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.