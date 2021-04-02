تعرف على مدة غياب راموس عن ريال مدريد

كشف ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت عن معاناة نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس من الإصابة ليتأكد غيابه عن مواجهة إيبار يوم السبت المقبل.









وأفاد ريال مدريد في بيانه بأن راموس عانى من إصابة في ربلة الساق وأنه سيضطر للابتعاد عن الملاعب في الفترة المقبلة مما يعني غيابه أيضًا عن موقعة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة ومواجهتي ليفربول الإنجليزي في ذهاب والعودة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وأوضح الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز المقرب من ريال مدريد أن راموس كان قد شارك لدقائق قليلة في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام كوسوفو لكن لويس إنريكي المدير الفني للماتادور نوه أن راموس لا يعاني من أية مشاكل وأن ابتعاده عن التشكيل الأساسي كان مجرد قرار فني.









وألمح خوسيه لويس سانشيز أن راموس خضع لفحوصات طبية على موضع إصابته صباح اليوم وتبين معاناته من الإصابة على مستوى ربلة السابق.









وأكد خوسيه لويس سانشيز أن مدة غياب راموس ستصل إلى شهر كامل.









وأشار خوسيه لويس سانشيز إلى أن راموس كان قد تعافى من إصابته مؤخرًا ولم يشارك أمام سيلتا فيجو مع ريال مدريد قبل أسبوعين لينضم إلى معسكر إسبانيا وخاض شوطاً واحداً أمام اليونان وغاب عن مواجهة جورجيا ثم شارك في الدقيقة 86 أمام كوسوفو.