أحمد جمال يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره ومحبيه

شارك المطرب أحمد جمال جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بعيد ميلاده.





وتفاعل الكثير من جمهوره ومحبيه على الصورة، وتلاقي الكثير من المعايدات سواء من الوسط الفني أو الجمهور، وكان من أبرز الوسط الفني، المطرب تامر حسني.





يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال هي "النهاية" التي أطلقها الشهر الماضي بشكل فيديو كليب وقدم خلالها جرعة عاطفية حزينة بين الفراق والاشتياق من كلمات الشاعر نور الدين محمد