الزراعة: مشروع الدلتا الجديد يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري في عامين فقط

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الأمن الغذائي للشعب المصري، وتعويض ما فقد من أراضي الدلتا خلال السنوات السابقة.





وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن مشروع الدلتا سيضيف 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين فقط، وهذا انجاز لم يتحقق طيلة العقود الماضية،



