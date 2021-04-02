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الزراعة: مشروع الدلتا الجديد يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري في عامين فقط
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:45 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الأمن الغذائي للشعب المصري، وتعويض ما فقد من أراضي الدلتا خلال السنوات السابقة.
وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن مشروع الدلتا سيضيف 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين فقط، وهذا انجاز لم يتحقق طيلة العقود الماضية،
ولفت إلى أن مكان اختيار مشروع الدلتا الجديدة فيه عبقرية كبيرة، خاصة أن سيقام في محور روض الفرج الضبعة الذي يربط بين عدة محافظات، خلاف ان هذا الطريق قريب من الموانئ، وهذا يسهل من نقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، خلاف أن قربه من الدلتا يساعد على نقل العمالة الخاص بالمشروع.
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