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داليا أبوشقة: اختيار نادي المعلمين لانعقاد انتخابات 'الصحفيين' صائب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:22 ص
داليا أبوشقة
داليا أبوشقة
ميسون أبو الحسن
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قالت داليا أبوشقة المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن انعقاد الانتخابات بمقر نادي المعلمين هو اختيار صائب؛ وذلك نظرًا لسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المكان، وهو ما قامت به اللجنة المشرفة، فضلًا عن توافر كافة الخدمات، من مطاعم وكافيتريات، وحتى مساحات للأطفال.


وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن حضور أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة أمر ضروري؛ نظرًا أن مجلس النقابة يحتاج إلى تجديد الدماء، مطالبة الزملاء بالتسجيل في كشوف العمومية والانصراف حتى بدء التصويت، وذلك منعًا للتزاحم والتجمعات، والالتزام بكافة إرشادات اللجنة المشرفة.


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد اليوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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