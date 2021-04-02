Advertisements

مساعد الليثي للصحفيين: شعرنا باطمئنان بعدما رأينا مقر انعقاد الانتخابات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:27 ص
مساعد الليثي
مساعد الليثي
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن المرشحين شعروا باطمئنان بعدما زاروا نادي المعلمين اليوم؛ وذلك نظرًا لاتساع المكان، مما يُسهل تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي بين اللجان والزملاء، بالإضافة إلى كونه مكان مفتوح، مما يجعله أفضل من مقر النقابة والسرادق.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت كل سُبل الحماية للصحفيين خلال المشاركة، مما يعطي لهم رسالة طمأنينة للمشاركة، مؤكدًا ضرورة الحشد للانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد، يعبر عن تطلعات الجمعية العمومية، ويخدم مصالحهم في وقت تزايدت أزمات المهنة كثيرًا.


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد اليوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مساعد الليثي انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق: صعود الزمالك في دوري أبطال أفريقيا شبه مستحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ ساعة الا ربع

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مدة غياب راموس عن ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مساعد الليثي يقدم مفاجأة للصحفيين من سكان الرحاب ومدينتي

حسين متولي: مشروع تعاون ثقافي للصحفيين قريبًا

"أبو السعود" يوفر 15 مقعدًا جديدًا في دبلومة الإعلام الرقمي للصحفيين

سكرتير "الصحفيين": نستعد بكل إمكانياتنا لعقد الانتخابات.. وأطالبكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين

للصحفيين.. كيف تحافظ على حياتك من "كورونا" خلال المشاركة بالانتخابات؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:33 ص

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

12:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة