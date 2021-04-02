مساعد الليثي للصحفيين: شعرنا باطمئنان بعدما رأينا مقر انعقاد الانتخابات

قال مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن المرشحين شعروا باطمئنان بعدما زاروا نادي المعلمين اليوم؛ وذلك نظرًا لاتساع المكان، مما يُسهل تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي بين اللجان والزملاء، بالإضافة إلى كونه مكان مفتوح، مما يجعله أفضل من مقر النقابة والسرادق.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت كل سُبل الحماية للصحفيين خلال المشاركة، مما يعطي لهم رسالة طمأنينة للمشاركة، مؤكدًا ضرورة الحشد للانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد، يعبر عن تطلعات الجمعية العمومية، ويخدم مصالحهم في وقت تزايدت أزمات المهنة كثيرًا.







وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد اليوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

