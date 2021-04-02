نجم الزمالك السابق: مستغرب من موقف اتحاد السلة.. كان هناك جماهير للأهلي





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مستغرب من موقف اتحاد السلة لأن المباراة الأولى في صالة الأهلي كان هناك أعداد جماهيره فوق المسموح بها".





وتابع: "الزمالك نادي كبير وكان من غير المفروض طرد جماهير الزمالك ونجومه وعلى رأسهم شيكابالا وأوباما وحازم إمام".





وأشار: "إزاي اتحاد السلة غير اللائحة بين الدور الأول والدور الثاني، إزاي الأهلي حضرله جماهير في اللقاء الأول وبعدها رفضوا حضور جماهير نادي الزمالك".

تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، على الأزمة الاخيرة في قمة كرة السلة بين ناديي الأهلي والزمالك.