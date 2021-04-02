Advertisements

نجم الزمالك السابق: مستغرب من موقف اتحاد السلة.. كان هناك جماهير للأهلي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، على الأزمة الاخيرة في قمة كرة السلة بين ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مستغرب من موقف اتحاد السلة لأن المباراة الأولى في صالة الأهلي كان هناك أعداد جماهيره فوق المسموح بها".

وتابع: "الزمالك نادي كبير وكان من غير المفروض طرد جماهير الزمالك ونجومه وعلى رأسهم شيكابالا وأوباما وحازم إمام".

وأشار: "إزاي اتحاد السلة غير اللائحة بين الدور الأول والدور الثاني، إزاي الأهلي حضرله جماهير في اللقاء الأول وبعدها رفضوا حضور جماهير نادي الزمالك".

أخبار تهمك

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب راموس عن ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: صعود الزمالك في دوري أبطال أفريقيا شبه مستحيل

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ ساعة و نصف

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 4 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:33 ص

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

12:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة