نجم الزمالك السابق: صعود الزمالك في دوري أبطال أفريقيا شبه مستحيل





علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، على صعود نادي الزمالك إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " صعود الزمالك في دوري أبطال أفريقيا مهمة شبه مستحيلة".





وتابع: "اعتقد أن مولودية الجزائر والترجي لن يستسلموا في لقاءات الزمالك وموقف نادي الزمالك صعب للغاية ولكن لاعبي الزمالك لديهم إصرار وأدعمهم من أجل الصعود".

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب 5 چولية فى الجزائر.