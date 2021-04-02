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في غياب ليفاندوفسكي.. تعرف على موعد مباراة باريس والبايرن بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية قمة ربع النهائى بدوري أبطال أوروبا، حينما يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الثالث عشر من أبريل الجاري، على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي .



وتأهل الفريق البافاري للدور ربع النهائي بإقصائه لاتسيو الإيطالي بعدما الحق به الخسارة بستة أهداف لهدف، على الجانب الآخر صعد باريس سان جيرمان للدور ذاته من البطولة بعدما تغلب على برشلونة بخمسة أهداف لاثنين في مجموع اللقائين.


ويتطلع الألماني هانس ديتر فليك إلى تخطي عقبة الفريق الفرنسي، لبلوغ الدور التالي من البطولة للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي أمام نفس الفريق حينما تغلب عليه بهدف دون رد.


ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناه beIN Sports HD 1 ، على أن يبدأ الاستديو التحليلي للمباراة قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

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