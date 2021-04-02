وزير التعليم: إعلان ضوابط الحضور في شهر رمضان الأسبوع المقبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تعلن "ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم" في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية، خلال الأسبوع المقبل.





وأضاف "شوقي"، أن الوزارة سوف تعلن أيضا "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".



