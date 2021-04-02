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وزير التعليم: إعلان ضوابط الحضور في شهر رمضان الأسبوع المقبل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تعلن "ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم" في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة سوف تعلن أيضا "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".

في سياق منفصل، قال الوزير في تصريح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "امتحانات أولى وثانية ثانوي في نهاية شهري أبريل ومايو ٢٠٢١ سوف تكون امتحانات ورقية مجمعة في لجان مدرسية مؤمنة، وبنظام الاسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح، وكل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل".

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