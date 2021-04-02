القبض على عامل حاول مضايقة السائحات بالهرم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن مقاطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يضايق بعض السائحات ويحاول التقاط الصور معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث السياحة والآثار بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وذلك حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به.



