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القبض على عامل حاول مضايقة السائحات بالهرم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:07 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن مقاطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يضايق بعض السائحات ويحاول التقاط الصور معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث السياحة والآثار بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وذلك حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبته في تحقيق عدد كبير من المشاهدات.

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