بهذه الطريقة.. دنيا عبد العزيز تروج لمسلسل "اللي ملوش كبير"



شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها ومحبيها، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير"، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة بملابس جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن مسلسل "اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

