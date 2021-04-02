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وفاة والد بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
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أثيرت أنباء منذ قليل تفيد بوفاة والد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى.

بسمة بوسيل هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة ولدت (10 مايو 1991 بالقنيطرة في المغرب)  شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني.

وتعرفت على تامر حسني وغنت معه دويتو "متسالنيش" وصور على هيئة فيديو كليب. 

واقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج البوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الالبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.

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وفاة تامر حسني بسمة بوسيل

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