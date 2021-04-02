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صراع مشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف هالاند

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.


وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي ووالده ألفي هالاند وصلا إلى مدينة مدريد اليوم الخميس من أجل بحث انضمامه إلى الملكي.


وأكد البرنامج الإسباني أن رايولا وألفي كانا قد عقدا اجتماعًا صباح اليوم مع خوان لابورتا رئيس برشلونة وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني.


وقام البرنامج الإسباني بنشر صورة وصول الثنائي إلى مدينة مدريد للاجتماع مع مسئولي الملكي.

وأوضحت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن والد هالاند ورايولا سيجتمعان مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل معرفة خطته للتعاقد مع النجم النرويجي.


وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رايولا يرغب في معرفة ما يستطيع ريال مدريد تقديمه لهالاند ونقل جميع المعلومات إلى مسئولي بروسيا دورتموند.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن رايولا لا ينوي الاكتفاء بالاجتماع مع ريال مدريد وبرشلونة لكنه يخطط لمقابلة جميع الأندية التي اتصلت به للاستفسار عن النجم النرويجي.

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