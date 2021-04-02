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موعد عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين إن علي معلول أجرى أشعة أثبتت إلتئام مزق العضلة الخلفية بشكل كامل مشيرًا إلى أنه يتبقى لمعلول المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن معلول سيصل القاهرة معه برنامج من طبيب المنتخب التونسي لخوض أخر مرحلة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وتابع: "يتم تجهيز علي معلول للمشاركة في لقاء القمة امام الزمالك يوم ١٨ أبريل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين ويرغب المارد الأحمر فى الفوز والتأهل لدور ال 8 من دوري الأبطال الذي يحمل لقبه الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

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