بيراميدز يُغرم المهدى سليمان مليوني ونصف بعد تصريحاته الأخيرة





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن قيمة الغرامة المالية الموقعة على المهدي سليمان وصلت إلى 2 ونصف مليون جنيه.







وأوضح أن الغرامة الموقعة على المهدي سليمان جاءت لـ4 أسباب، هم: "الحديث في وسائل الإعلام بدون إذن، الحديث على زملاؤه بشكل غير لائق، الحديث على الإدارة بشكل غير لائق والحديث على الجهاز الفني بشكل غير لائق".







ويذكر أن المهدي سليمان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قد صرح ضد إدارة الفريق بسبب عدم المشاركة فى المباريات أو التدريبات خلال الفترة الماضية.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز قرروا فرض غرامة مالية على المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.