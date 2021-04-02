عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

كشفت قناة العربية، نقلا عن مصادرها، عن تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة.





وقالت القناة، إن هناك مشاورات أمنية بين القاهرة والخرطوم بعد وصول وفد مخابراتي مصري إلى السودان تهدف إلى الاتفاق على أسس موحدة بشأن سد النهضة.





وأوضحت أن القاهرة والخرطوم لن يتنازلا عن الوساطة الرباعية الدولية بشأن ملف سد النهضة، ويتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم للجانب الإثيوبي.



