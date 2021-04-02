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الكشف عن مفاجأة بشأن عقد رزاق سيسيه مع الزمالك

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يُقدم اللاعب رزاق سيسيه مواسم مميزة مع فريقه الاتحاد السكندري والمعار من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق برزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على شاشة قناة النهار أن رزاق عقده الذي وقع عليه للزمالك قبل إعارته للاتحاد السكندري لم يتم توثيقه في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح أن رزاق حاليا حر وليس على ذمة نادي الزمالك، مشيرا إلى أن عقد اللاعب مع أحمد إبراهيم إداري فريق الزمالك.

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