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مباريات نارية لفريق أستون فيلا في أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد عشاق كرة القدم حول العالم، لعودة المنافسات المحلية وتحديدًا مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.


وينتظر جماهير الكرة المصرية، مباريات أستون فيلا الإنجليزي خلال شهر أبريل الجاري، وذلك لأنه يضم بين صفوفه محمود حسن تريزيجية وأحمد المحمدي الثنائي المصري.


ويحتل أستون فيلا، المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، وتلقي الهزيمة في 11 مواجهة.


ونرصد 4 مباريات نارية لفريق أستون فيلا خلال شهر أبريل الحاري بالتقرير الآتي:-


"أستون فيلا × فولهام"
يوم الأحد 4 أبريل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


"ليفربول × أستون فيلا"
يحل أستون فيلا ضيفًا على ليفربول الذي يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح، يوم السبت 10 أبريل بالجولة الثلاثين من الدوري، في تمام الساعة الرابعة عصرً بتوقيت القاهرة.


"أستون فيلا × مانشستر سيتي"
يستضيف أستون فيلا نظيره مانشستر سيتي، يوم 21 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.


"أستون فيلا × ويست بروميتش"
وفي آخر مباريات الفريق في شهر أبريل، يستضيف فيلا نظيره ويست بروميتش، يوم 25 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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