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موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني
الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:59 ص
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مباراة نارية تجمع بين ريال مدريد ونظيره إيبار، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني الممتاز.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة وربع بتوقيت السعودية، والسادسة وربع بتوقيت الإمارات، والثانية وربع مساء بتوقيت جرينتش.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على إيبار، لمنح لاعبي الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة المصيرية التي تنتظره أمام فريق ليفربول، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.
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