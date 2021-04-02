تعرف على موعد مباريات بيراميدز في شهر أبريل

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تعرف على موعد مباريات بيراميدز في شهر أبريل
الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:02 ص
غدير أحمد
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة العديد من المباريات القوية والهامة خلال شهر يناير الجاري، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو الكونفدرالية الإفريقية.
حيث يفتتح نادي بيراميدز مباريات شهر أبريل يوم الأحد المقبل أمام نادي الرجاء المغربي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم يلتقي يوم الأحد 11\4 أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية الإفريقية أيضًا.
ويلتقي بيراميدز أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء 14\4 في بطولة الدوري المصري، وفي نفس المسابقة يلتقي أمام غزل المحلة يوم 17\4.
ثم يواجه بيراميدز فريق نكانا الزامبي يوم 21\4 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويلتقي أمام الاتحاد السكندري يوم 24\4، قبل أن يختتم مواجهات شهر أبريل يوم 28 وذلك أمام فريق نامونجو التنزاني.
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