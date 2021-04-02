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تعرف على موعد مباريات بيراميدز في شهر أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة العديد من المباريات القوية والهامة خلال شهر يناير الجاري، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يفتتح نادي بيراميدز مباريات شهر أبريل يوم الأحد المقبل أمام نادي الرجاء المغربي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم يلتقي يوم الأحد 11\4 أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية الإفريقية أيضًا.

ويلتقي بيراميدز أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء 14\4 في بطولة الدوري المصري، وفي نفس المسابقة يلتقي أمام غزل المحلة يوم 17\4.

ثم يواجه بيراميدز فريق نكانا الزامبي يوم 21\4 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويلتقي أمام الاتحاد السكندري يوم 24\4، قبل أن يختتم مواجهات شهر أبريل يوم 28 وذلك أمام فريق نامونجو التنزاني.

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