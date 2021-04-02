كهربا يبدأ التفكير في خطوة ما بعد الأهلي

يبدو ان علاقة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليست على ما يرام، بسبب الأحداث الأخيرة التي حدثت بينهم.





وعلى الرغم من توقيع عقوبه على كهربا من المدرب موسيماني، وتقبله للأمر لمدة شهر، وعودته للتدريبات الجماعية في الساعات الماضية، إلي ان كهربا لا يريد التعامل مع موسيماني.





وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان كهربا كلف وكيله أحمد يحيى بالبحث له عن عرض خارجي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توتر علاقته مع الجهاز الفني.





وأشار: ان كهربا قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي عن الأهلي، بسبب العقوبات التي وقعها النادي عليه منذ انضمامه للمارد الأحمر، بالإضافة إلى رفض الأهلي تحمل العقوبة الموقعة عليه من الفيفا.



