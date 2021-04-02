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مصر تقود 6 منتخبات عربية في أمم أفريقيا 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تمكن الفراعنة من التأهل إلى نهائيات البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في العام المقبل في الكاميرون.

يواجه منتخبنا الوطني تحدي جديد في الصيف المقبل عندما يبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العام المقرر إقامتها في قطر في العام المقبل.

وتمكن 19 منتخبا من حسم التأهل إلى أمم أفريقيا من بينها 7 منتخبات عربية وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتأهلت مالي وغينيا عن المجموعة الأولى بوركينا فاسو ومالاوي عن المجموعة الثانية وغانا والسودان عن المجموعة الثالثة وجامبيا والجابون عن المجموعة الرابعة.

وتأهل عن المجموعة الخامسة كلا من المغرب وموريتانيا بينما تأهلت الكاميرون والرأس الأخضر عن المجموعة السادسة ومصر وجزر القمر عن المجموعة السابعة والجزائر وزيمبابوي المجموعة الثامنة.

في حين تأهلت السنغال وغينيا بيساو عن المجموعة التاسعة وتونس وغينيا الإستوائية عن المجموعة العاشرة وكوت ديفوار وإثيوبيا عن المجموعة الحادية عشرة ونيجيريا عن المجموعة الثانية عشرة.

ومن المنتظر أن يبدأ الفراعنة مشوارهم في تصفيات كأس العالم بمواجهة أنجولا وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم ليبيا وأنجولا والجابون.

وتم تحديد شهر يونيو المقبل لإقامة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم في القاهرة.
جدير بالذكر أنه هناك 10 مجموعات سيتأهل متصدريها إلى تصفيات نهائية بحيث يلتقي متصدر كل مجموعة مع متصدر آخر بنظام مباراة الذهاب والعودة ليتأهل 5 فائزين بنتيجتها إلى كأس العالم.

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