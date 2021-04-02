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الأهلي يحدد شرطه لرحيل موسيماني لقيادة منتخب الأولاد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي الأهلي رحبوا برحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ولكن بشرط حصول المارد الأحمر على خطابا رسيما من أجل تدريب منتخب جنوب أفريقيا.

ولفتت صحيفة فور فور تو البريطانية أن ذلك يتزامن مع توديع منتهب جنوب أفريقيا التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن موسيماني كان قد تلقى عرضا شفهيا من جانب مسئولي اتحاد جنوب أفريقيا من أجل العودة مرة أخرى لقيادة منتخب الأولاد بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة.

وقامت الصحيفة البريطانية أن بترشيح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لتدريب منتخب بلاده.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن موسيماني هو الأنسب لتدريب منتخب جنوب أفريقيا الأول عقب فشل منتخب البافانا بافانا في تصفيات أمم أفريقيا وعدم بلوغه النهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي صعب لأنه يحصل على ملايين من القلعة الحمراء بالإضافة إلى الراتب الضخم الذي يتقاضاه.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر من العام الماضي وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ثم حصد برونزية كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المنتخب السوداني كان قد نجح في خطف بطاقة الترشح الثانية من مجموعة جنوب أفريقيا بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.

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