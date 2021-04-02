تفاصيل أزمة أحمد فتحي في بيراميدز

شهدت العلاقة بين المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز وأحمد فتحي ظهير الفريق السماوي، توتورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.



أزمة أحمد فتحي في بيراميدز



كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز، أن هناك خلافا فنيا بين أحمد فتحي والمدرب الأرجنتيني أروابارينا على المردود البدني السئ للاعب، كما أن الظهير الأيمن للفريق السماوي أبدى غضبه كان لعدم مشاركته أساسيا في الفترة الأخيرة.



وأكد المصدر أن مسؤولي بيراميدز لم يفكروا بعد في عرض أحمد فتحي للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدا أن الموسم لا يزال طويلا والأمور قد تتغير وفقا لاحتياجات الفريق.

