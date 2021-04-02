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مواجهات نارية لمنتخبات يد مصر والبحرين في أولمبياد طوكيو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والتي أجريت اليوم الخميس عن مواجهات قوية لمنتخبي مصر والبحرين.

مباريات مصر والبحرين في الأولمبياد
وحجز 12 منتخبا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة بين 21 يوليو إلى 7 أغسطس من العام الجاري 2021.

ووقع منتخب مصر بجانب البحرين في المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك بطل مونديال العالم للأندية رجال، والوصيف السويد، إلى جانب منتخبات منتخب اليابان المستضيف، والبرتغال.

وضمت المجموعة الأولى بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، لبطولة اليد رجال، منتخبات فرنسا بجانب إسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين والنرويج.

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