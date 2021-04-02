مواجهات نارية لمنتخبات يد مصر والبحرين في أولمبياد طوكيو

أسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والتي أجريت اليوم الخميس عن مواجهات قوية لمنتخبي مصر والبحرين.



مباريات مصر والبحرين في الأولمبياد

وحجز 12 منتخبا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة بين 21 يوليو إلى 7 أغسطس من العام الجاري 2021.



ووقع منتخب مصر بجانب البحرين في المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك بطل مونديال العالم للأندية رجال، والوصيف السويد، إلى جانب منتخبات منتخب اليابان المستضيف، والبرتغال.

