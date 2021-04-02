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كارتيرون يستقر على حارس الزمالك الاساسي للفترة القادمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعود الحارس محمد أبو جبل نجم الزمالك للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض خلال مواجهة مولودية الجزائر المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استقر على الدفع بمحمد أبوجبل في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بداية من مباراة مولودية الجزائر.

وجاء ذلك بعدما ظهر أبوجبل بمستوي مميز خلال تدريبات الزمالك في فترة التوقف الدولي الأخيرة، بالإضافة لالتزام اللاعب وعدم إثارته أي مشاكل في الفترة الماضية.

وكان أبوجبل ابتعد عن التشكيلة الأساسية للزمالك طوال الفترة الماضية في ظل اعتماد الجهاز الفني على زميله محمود عبد الرحيم جنش.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.

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