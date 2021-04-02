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إسم جديد يدخل قائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل إسم جديد في قائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


تقارير صحفية كشفت، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بترشيح أحمد رمزي نجم القلعة البيضاء السابق، للعمل في منصب مدير الكرة في النادي، حيث تم عرض الأمر على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.


وينتظر مجلس إدارة الزمالك رد الفرنسي باتريس كارتيرون، بالموافقة على وجود أحمد رمزى فى منصب مدير الكرة، من أجل احتواء أزمة أوضة اللبس داخل الفريق.


جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

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