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ميسي يترقب تجديد عرضه مع برشلونة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة مازال يترقب عرض تجديد عقده من رئيس البلوجرانا خوان لابورتا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي يُدرك استعداد برشلونة ولابورتا لتجديد عقده لكنه لم يتلق أي عرضًا مُحددًا حتى الآن وينتظر اقتراح البرسا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يُجهز عرضًا لميسي بعد دراسة الوضع المالي للنادي بعناية على أن يجتمعا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ما يريده ميسي أكثر من أي شيء آخر هو مشروع رياضي قوي، حيث سيتم عامه الـ34 في شهر يونيو المقبل ويرغب في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى قبل الاعتزال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من أن كومان المدير الفني لبرشلونة أشرك مجموعة واعدة من اللاعبين مثل بيدري ودست وفرينكي دي يونج وموريبا وفاتي إلا أن الفريق سقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يُدرك رغم صعوبة الموقف المالي للنادي الكتالوني إلا أنه نفد صبره لتحقيق النجاح الرياضي والذي سيكون مفتاح لابورتا لإقناعه بالبقاء.

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