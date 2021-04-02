صراع أوروبي شرس على نجم ميلان

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد الصحفي جيانلوكا دي مارزيو بأن دوناروما ووكيل أعماله رفضا عرضين لتجديد العقد كما أن ميلان أوقف مفاوضاته مع حارس المرمى الإيطالي.





وأكد جيانلوكا دي مارزيو أن تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني يخططون للتعاقد مع دوناروما.