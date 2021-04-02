يوفنتوس ينافس برشلونة على ضم هذا اللاعب

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله عن السسيتي في نهاية الموسم الجاري.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "يوفنتوس كان سينفق قبل الضرائب مبلغ 20 مليون يورو لتجديد عقد لاعبه باولو ديبالا، لكن إذا تم تقديم نفس العرض لسيرجيو أجويرو سيدفع النادي 15 مليون يورو فقط بفضل ما يسمى بـمرسوم النمو".





وأضاف التقرير: "هذا المرسوم يُساعد أندية الكالتشيو على التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب بخصم نسبة 50% من الضرائب على إجمالي الرواتب للذين لم يعيشوا في إيطاليا خلال السنوات الخمس الماضية".



