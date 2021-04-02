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مبابي يلمح لرحيله عن باريس سان جيرمان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ألمح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الباريسي بسبب تركيز وسائل الإعلام في بلاده على انتقاده والجدل المثار حول وجهته المقبلة.


وأشارت فضائية RTL الفرنسية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في صيف 2022 ويعتبر النجم الفرنسي محط اهتمام أندية كبرى عديدة على رأسها ريال مدريد الإسباني.


وقال مبابي في تصريحات نقلتها فضائية RTL الفرنسية: "الانتقادات باتت جزءا من حياتي اليومية، علما بأنني ألعب في مسابقة، لا مجال فيها للعب المفتوح في كل جولة".


وأضاف: "لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل الحديث أيضا عن مركزي داخل الملعب، لا أريد التطرق كثيرا للأمر لأنها مناقشات عديمة الفائدة وقد قيلت أشياء على لساني لم أصرح بها، لذلك لن أتحدث في هذا الموضوع بعد الآن. يبقى الأهم أن المنتخب أو فريقي حقق الفوز لأن العمل الجماعي فوق كل شيء".


وتابع:"بالطبع أشعر بالتعب من كثرة الانتقادات والجدل خاصة أنني ألعب في فريق داخل بلدي وأقدم كل ما لدي للمنتخب الوطني لذلك يتحول الأمر بعد فترة إلى موضوع مرهق".


وأردف قائلا:"لكن يبقى الأمر مختلفا بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في الخارج، فهم يتواجدون في فرنسا أثناء معسكرات المنتخب فقط، بينما أتواجد أنا هنا طوال الوقت، لذا تدور نقاشات عديدة حولي".


واستطرد قائلاًً:"لكنني علمت عند التوقيع لباريس سان جيرمان أنني سأكون داخل هذه الدائرة لكن لاحقا سنرى ما سيحدث، الجدل والتركيز الإعلامي حولي يؤثر علي كثيرا، فأهم شيء أن تشعر بالراحة والرضا أينما كنت، وتستمع بحياتك كل يوم".


وواصل: "لكنني لم أتخذ بعد خطوة جديدة، وإذا فعلت ذلك بالطبع سأتحدث عنها فورا عندما أحسم قراري، سأعلن عنه".


وعن مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، اختتم مبابي تصريحاته قائلاً: "الجرح ما زال مفتوحا لكن السياق مختلف الآن، حيث سنلعب مباراتين ذهاب وعودة، إنه منافس كبير وسنبذل أقصى ما في وسعنا للتأهل".

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