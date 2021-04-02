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أول تعليق من راموس بعد إصابته

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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تلقي نادي ريال مدريد الإسباني صدمة كبيرة، بعدما تأكد غياب قائده سيرجيو راموس مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، لمدة تصل إلى شهر.


وغاب راموس عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الخميس، بعدما انتهت فترة التوقف الدولي، وخضع للتدريبات في الصالة الرياضية.


وقام راموس بنشر بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وكتب: "لقد مررت بأسابيع قليلة صعبة للغاية، ولحسن الحظ كنت أشعر بالتحسن لبضعة أيام، لكن في كرة القدم مثل الحياة يلعب الحظ السيء دورًا أيضًا".

وأكمل: "بالأمس بعد المباراة، تدربت على أرض الملعب، ولاحظت وجود إصابة، وخضعت للاختبار اليوم وتأكدت من إصابتي في العضلات".


وأختتم: "إذا كان هناك شيء واحد يؤلمني فهو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات الأكثر أهمية، ولا أستطيع فعل أي شيء سوى التحدث بصراحة، والعمل الجاد وتشجيع الفريق مع الروح".


ومن جانبه أوضح ريال مدريد في بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، قائلًا: بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للقائد سيرجيو راموس، تم تشخيصه بالإصابة في ربلة الساق الداخلية للقدم اليسرى، وفي انتظار التطورات".


وكانت بعض التقارير الصحفية، أكدت غياب راموس لمدة شهر، مما يعني غيابه عن مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 10 أبريل الحالي، ومواجهتي ليفربول بدوري الأبطال يومي 6 و13 من الشهر الجاري.

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