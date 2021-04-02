ليفاندوفسكي يسابق الزمن للمشاركة أمام باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية ألمانية، ان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، يريد التعافي في أسرع وقت، من أجل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.





وكان ليفاندوفسكي أصيب خلال الأيام الماضية في فترة التوقف الدولي، مع منتخب بولندا في أربطة الركبة، وتبين غيابه عن الملاعب لمدة أربع أسابيع.





ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية: ان أفضل لاعب في العالم يرغب في العودة في غضون أسبوعين.د فقط، بالنظر إلى إصراره وقوة إرادته واحترافيته فإن عودته المبكرة لن تكون بمثابة معجزة.





وفي حال تعافيه في خلال الفترة الذي حددها، سيكون بإمكانه اللعب ضد باريس سان جيرمان، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الحالي.





وصرح المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري لصحيفة كيكر: "لن يخاطر به" ولن يتعجل في إشراك ليفاندوفسكي في المباريات.



