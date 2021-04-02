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رضوى الشربيني ترتدي الأسود وتبكي على الهواء فى أول ظهور بعد وفاة والدتها (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
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ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني وهي ترتدي الأسود على الهواء فى أول ظهور بعد وفاة والدتها.

ولم تتمالك الشربيني نفسها وانهارت باكية على الهواء، خلال برنامجها "هى وبس" المذاع على قناة "سى بى سى" سفرة.

وقالت رضوى،"عشت كابوس لمدة 50 يوم، مش قادرة ومش عاوزه أتكلم عن تفاصيله دلوقتى.. إحنا كان لازم نطلع، لأن عندنا رسالة، والرسالة دى لازم نكملها".

وأضافت: كمان كان لازم أطلع عشان أنا هى هى نفس الست اللى قعدت 5 سنين تقولكم إن مع العسر يسرا، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسه، لكن ربنا موجود.



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