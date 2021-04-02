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حكيم: "كلام الناس" لجورج وسوف اتكتبت علشاني وندمت إني ما غنتهاش
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:44 ص
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قال الفنان حكيم، أنه رفض غناء أغنية "كلام الناس" الشهيرة للمطرب الكبير لجورج وسوف، مؤكدًا: "الأغنية اتكتبت علشاني وندمت إني ما غنتهاش".
ولفت خلال برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بقناة "أون إي": إلى أن أغنية عبد الباسط حمودة "اديني قلبك" كتبت من أجله أيضًا لكنه رفضها وبعد نجاحها كان يتمنى غنائها.
وفيما يخص أغنيته الشهيرة "حلاوة روح"، أكد حكيم: "مكنش نجاحها متوقع، وكنت قلقان منها شوية ولكن الحمد لله نجحت وربنا وفقني".
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