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حكيم: "كلام الناس" لجورج وسوف اتكتبت علشاني وندمت إني ما غنتهاش

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان حكيم، أنه رفض غناء أغنية "كلام الناس" الشهيرة للمطرب الكبير لجورج وسوف، مؤكدًا: "الأغنية اتكتبت علشاني وندمت إني ما غنتهاش".

ولفت خلال برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بقناة "أون إي":  إلى أن أغنية عبد الباسط حمودة "اديني قلبك" كتبت من أجله أيضًا لكنه رفضها وبعد نجاحها كان يتمنى غنائها.

وفيما يخص أغنيته الشهيرة "حلاوة روح"، أكد حكيم: "مكنش نجاحها متوقع، وكنت قلقان منها شوية ولكن الحمد لله نجحت وربنا وفقني".

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