بارد ليلا لطيف نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.





بيان بدرجات الحرارة:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 210

درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 العظمى 20

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 17

درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في قنا الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 25