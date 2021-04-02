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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 2 أبريل 2021.. "احذر الانقياد وراء العاطفة"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:57 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 2 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 2 أبريل 2021.

برج الحمل: 
البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها، إضحك للدّنيا تِضْحَكْلَكْ.

برج الثور: 
اختر كلماتك بحذر ووضوح تلافيًا لسوء الفهم، احرص على إختيار ألفاظ واضحة ونطق إسم زوجتكخطيبتك صحيحًا.

برج الجوزاء: 
الإنقياد وراء العاطفة سواءً الغضب أوالحب دون إعمال العقل عواقبه ليست جيّدة، حافظ على ثباتك الإنفعالى فى مواجهة أيّة إستفزازات واردة.

برج السّرطان: 
فى لقاء مع أصدقاء أو أقارب لاداعى للبوح بكل خططك لمشاريعك المستقبليّة، إحتفظ بها لنفسك،أنت منصوح باتباع المثل القائل إشْتِرِ ولا تِبِعْشْ.

برج الأسد: 
الفحص والتدقيق مطلوبان عند التسوّق، لا تتجاهل عيوبًا جوهريّة فى سلعة أو صداقة، أو حتى مشروع زواج.

برج العذراء: 
مشاكلك العائلية قد تجد طريقها للحل على يد زيارة أحد رجال العائلة الكبار لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى، تقبّل الحلول الوَسَطْ.

برج الميزان: 
وظائف جانبيّة إضافية وفرص جديدة واردة، عليك فحص الميزات والعيوب وتقييم وَجْهَىْ العُملة بكل عناية قبل الإلتزام بأىٍ منها.

برج العقرب: 
مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك.

برج القوس: 
قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم، حاول وضع كلماتك فى ورقة سوليفان ناعمة وتوضيح وجهة نظرك بأسلوب لطيف ومنطقى.

برج الجدى: 
إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب، إن كنت مُتزوّجًا فابتعد عن إثارة المشاكل أو إستجلاب النّكد.

برج الدّلو: 
إبتسامتك بوجوه الآخرين لن تُكلفك سوى بعض العضلات بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عنادًا وصلابة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الحُوت: 
تنشيط الذاكرة بألبوم الصور مفيد إن قمت بجذب الهاتف والإتصال بزميل الجامعة،يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل وزيارة الطبيب.

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