قطّع جسدها 7 أجزاء.. طالب لجوء عراقي يقتل بريطانية بطريقة وحشية

أدانت محكمة بلدة إكستر بإنجلترا، طالب لجوء عراقي، يدعى عزام منغوري البالغ من العمر 24 عاما، بقتل سيدة بريطانية، تدعى لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاما.





وكشفت "سكاي نيوز عربية"، أن الشاب العراقي المهدد بالترحيل، ارتكب جريمته في شهر سبتمبر الماضي، في حجرة يسكنها بمدينة إكستر، جنوب غربي إنجلترا، حيث استدرج الضحية، وخنقها -حيث شوهد قميصها موضوعا في فمها- وقطع جسدها إلى 7 قطع، ثم تخلص من ملابسها وأشياء خاصة بها، برميها في القمامة أو بالغابات.



