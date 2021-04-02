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قطّع جسدها 7 أجزاء.. طالب لجوء عراقي يقتل بريطانية بطريقة وحشية
الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:04 ص
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أدانت محكمة بلدة إكستر بإنجلترا، طالب لجوء عراقي، يدعى عزام منغوري البالغ من العمر 24 عاما، بقتل سيدة بريطانية، تدعى لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاما.
وكشفت "سكاي نيوز عربية"، أن الشاب العراقي المهدد بالترحيل، ارتكب جريمته في شهر سبتمبر الماضي، في حجرة يسكنها بمدينة إكستر، جنوب غربي إنجلترا، حيث استدرج الضحية، وخنقها -حيث شوهد قميصها موضوعا في فمها- وقطع جسدها إلى 7 قطع، ثم تخلص من ملابسها وأشياء خاصة بها، برميها في القمامة أو بالغابات.
وحاول الشاب التهرب من جريمته، عن طريق استخدام شريحة هاتف الضحية لكي يوهم أصدقائها وأقاربها بأنها على قيد الحياة، إلا أن الشرطة اكتشفت لاحقا بعد إجرائها لسلسلة من التحريات، إقدامه على جريمته الوحشية، كما أن الشرطة توصلت إلى فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يظهر لورين برفقة عزام، الأمر الذي وضعه في دائرة الاتهام.
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