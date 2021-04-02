أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2-4-2021

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي، وجاءت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم





تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 140 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.







