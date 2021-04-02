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في عيده.. اعرف كيف تكفل يتيم في بيتك

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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خصصت وزارة التضامن الاجتماعى "خط ساخن" 19828 للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة، وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الطفل اليتيم، إضافة إلى إتاحة التسجيل لراغبى الكفالة على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى www.moss.gov.eg.

وتستعرض"الفجر" كافة الشروط والإجراءات لكفالة الطفل اليتيم فى عدة نقاط:-

- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى.
- لا يقل سن أى من الزوجين عن 25 عاما وألا يزيد عن الـ60.
- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت 30 عاما كفالة الأطفال.
- توافر الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمادية فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل.
- يجب أن يكون الزوجان حاصلان على قدر مناسب من التعليم.
- أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.
- توافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة.
- ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها.
- تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل إذا كان معلوم النسب.
- تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة مديريات التضامن فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل.

* خطوات كفالة الطفل اليتيم إلكترونيا:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار مبادرة اكفل يتيم في بيتك.
- املأ البيانات المطلوبة كبيانات الأم البديلة ومنها الاسم والحالة الاجتماعية والديانة والمرحلة التعليمية والمهنة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- إذا كانت الأم البديلة تحمل جنسية أخرى بالإضافة للمصرية فإنه لابد من ادخال بيانات الجنسية ورقم جواز السفر.
- لابد من وضع بيانات السكن داخل مصر بشكل دقيق ومنها المحافظة والمركز والحي ولابد من توضيح إن كانت الأسرة مقيمة خارج مصر.
- وفي الخطوة الأخيرة يتم ادخال بيانات الطفل كنوعه وعمره ثم إرسال الطلب. 

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