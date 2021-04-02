Advertisements

أمريكا تستبعد اللجوء إلى استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
استبعد رئيس الأخصائيين في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، اللجوء إلى استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الاخصائيين، أنتوني فاوتشي، أنه لا يرى أي حاجة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حتى لو تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التنظيمية للأدوية.

وقال فاوتشي: "هذا (احتمال استخدام أسترازينيكا) لا يزال بحاجة إلى مزيد من النظر. لكن لدي رأي عام أنه بالنظر إلى العقود، التي لدينا مع عدد من الشركات، لدينا لقاحات كافية لتلبية جميع احتياجاتنا، دون اللجوء إلى أسترازينيكا".

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي علقت عمليات التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بسبب تسجيل حالات تجلط دموي بعد استخدامه.

وقد دفعت هذه الحالات الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي للتحقيق فيها، لكنها ترى حتى الآن أنه من الممكن مواصلة التطعيم.

وفي وقت سابق أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية عن رصدها ما مجموعه 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا امريكا استرازينيكا

أخبار تهمك

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

كهربا يبدأ التفكير في خطوة ما بعد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ميركل توضح سبب بطء التطعيم ضد كورونا في أوروبا

منظمة الصحة العالمية تحدد موقفها من لقاح "أسترازينيكا"

"أسترازينيكا": لم نجد أي دليل يظهر زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لدى متلقي لقاحنا

أسترازينيكا: لقاح كورونا سليم ولا يسبب الانسداد الرئوي أو التجلط

توصية عاجلة من "الصحة العالمية" بشأن لقاح أسترازينيكا

رغم توصية "الصحة العالمية".. دول أوروبية تعلق التطعيم بلقاح أسترازينيكا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة