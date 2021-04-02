برشلونة يستهدف التعاقد مع قائد ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة جدد اهتمامه بضم قلب الدفاع الإيطالي أليسيو رومانيولي، قائد نادي ميلان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد رومانيولي مع ميلان نهاية الموسم المقبل، وسط تكهنات تفيد برغبته في الرحيل عن الروسونيري.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يعتبر رومانيولي بديلًا جيدًا لأومتيتي، الذي يسعى البارسا للتخلص منه، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها النجم الفرنسي.





وتابعت الصحيفة، أن ميلان عقد جلسة مع مينو رايولا، وكيل رومانيولي، من أجل فتح ملف التجديد، وقد عرض الروسونيري بالفعل زيادة راتب اللاعب من 3.5 مليون يورو، إلى 4 ملايين يورو، وهم ما لم يرض اللاعب ولا وكيله.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة أصبح قريبًا جدًا من حسم صفقة إريك جارسيا، مدافع نادي مانشستر سيتي، والذي سينتقل إلى البلوجرانا في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع السيتيزن نهاية الموسم الجاري.