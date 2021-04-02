Advertisements

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على نظيره المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، غدًا السبت 3 أبريل، على ملعب الهلال بأم درمان، في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.


وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولي، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.


ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي زالزمالك الاهلي الابطال الأهلي والمريخ

أخبار تهمك

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ يوم

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 11 ساعة

إسم جديد يدخل قائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ميدو: الأهلي استحق الفوز والمريخ خيب توقعاتي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

07:45 ص

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة