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جوارديولا يحدد بدلاء أجويرو في مانشستر سيتي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 3 بدائل محتملين في مركز المهاجم، لتعويض رحيل سيرجيو أجويرو، الذي سيرحل عن الفريق الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الخيار الأول هو التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وتابعت الصحيفة، أن هاري كين قائد توتنهام، الذي يتمتع بخبرات كبيرة للغاية هو الخيار الثاني لمانشستر سيتي، حيث يناسب طريقة لعب الإسباني بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، يعد خيار ثالث على طاولة جوارديولا، في حال فشل ضم الثنائي السابق ذكره.

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مانشستر سيتي جوارديولا يحدد بدلاء أجويرو في مانشستر سيتي

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